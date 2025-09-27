オープンウオーター日本選手権の男子10キロを制した南出大伸。左は2位の辻森魁人＝千葉県館山市北条海岸沖水泳オープンウオーター（OWS）の日本選手権は27日、千葉県館山市北条海岸沖で開幕し、男子10キロは南出大伸（木下グループ）が1時間57分49秒2で2大会ぶり5度目の優勝を果たした。今夏の世界選手権代表で前回王者の辻森魁人（日大）が0秒5差の2位。非五輪種目の女子5キロは小島光丘（中京大）が1時間5分12秒2で勝った。