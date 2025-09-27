写真家カミール・シーマン氏が撮影した、米ネブラスカ州に現れた巨大な嵐雲/Camille Seaman（ＣＮＮ）米ユタ州のグレートソルト湖は急速に水位が低下している。１９世紀半ば以降、過剰な取水により、水量の７３%と表面積の６０%を失った。かつては降雨を支え、何百万羽もの渡り鳥の生息地を提供していた重要な生態系が、今や完全に消滅の危機に瀕している。チリ出身のアーティスト、アルフレド・ジャー氏は、この惨状を記録した。