ダンサーの林祐衣さんが、1st写真集「PALETTE」の発売記念会見に登壇しました。 【写真を見る】【ダンサー 林祐衣】1st写真集は筋肉グラビア！今後は「アクションにも挑戦してみたい」本作では、家族旅行でも行った思い出の地・グアムで健康美あふれる初水着も披露。ゴルフやインラインスケートに挑むアクティブな姿から、普段のイメージを大きく裏切るドレス姿まで、31歳にして初のグラビア挑戦となりました。 初水着に