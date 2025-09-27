タレントいとうあさこ（55）が26日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜午後11時）に出演。19歳で家出をしたワケを明かした。MCの笑福亭鶴瓶（73）から「何人きょうだい？」と聞かれ「3人で、兄と妹がいて、真ん中です」と答えた。鶴瓶から兄と父が東大出身だと明かされると、いとうは「なぜ、ここが？ハハハハ」と笑った。そして「しかも…19で家出したので」と話すと鶴瓶は驚いた。家出をしたことを知っていたMCのKis−My−Ft2