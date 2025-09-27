【モデルプレス＝2025/09/27】お笑いタレントの田村淳が9月26日、自身のInstagramを更新。娘2人とのプールショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】田村淳、娘2人と石垣島プール満喫◆田村淳、娘2人との家族時間を満喫田村は「朝から晩までプールにいます」とコメントし、石垣島のプールで娘たちと過ごす家族時間を披露。娘たちへ向け「夏休みに遊んだ思い出がいつまでも残るように」との愛情あふれるメッセージも添えている