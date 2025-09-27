2025年9月27日、FIA 世界耐久選手権（WEC）第7戦が開催されている富士スピードウェイ（静岡県）で、プジョーの新型「E-208 GTi」が日本で初めて公開されました。発表会にはプジョーブランドのCEOであるアラン・ファヴェ氏が登壇し、伝説的なホットハッチ「GTi」の電動化に込められた情熱と哲学を語っています。NEW E-208 GTi日本初公開！【画像】すげぇ「ホットハッチ」日本初公開！画像を見る！（14枚）ファヴェCEOは、「WE