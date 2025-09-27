◇セ・リーグ阪神 ― 中日（2025年9月27日甲子園）阪神先発の大竹耕太郎投手（30）の右足に打球が直撃した。2回1死の場面で、福永の放った打球がワンバウンドで足元を直撃。それでも、すぐさま一塁へ送球し、投ゴロに仕留めた。右膝付近を気にする素振りを見せ、トレーナーに付き添われ一度ベンチへ。数分後にグラウンドに姿を見せると、数球の投球練習で状態を確かめ、続投となった。26日の中日戦（甲子園）では、