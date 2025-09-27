和菓子ブランド「口福堂」から、漫画原作30周年を迎えた「COJI-COJI」とのコラボ第2弾が登場します。新作『コジコジ月見まんじゅう』（税込680円／4個入り）は、上用饅頭にお月見を楽しむコジコジや仲間たちをプリント。掛け紙はさくらももこの原画デザイン2種類をご用意。2025年9月24日（水）から全国約180店舗で販売され、売切れ次第終了となります。秋のお月見シーズンに彩りを添える和菓子です。 コジコジと楽しむ秋限