Doonaが、自身初となる東名阪ツアー『The First Infection』を2026年4月に開催する。 （関連：【画像あり】Doona、渋谷WWWで開催した1stワンマンライブ『THE GARAGE』ライブ写真） 本情報は、9月26日に渋谷WWWにて行われた1stワンマンライブ『THE GARAGE』にて発表されたもの。同公演では、「RUN」で本編を締めくくり、アンコールでは最新曲「I AM」を披露。また、同曲のMVを9月30日に公開することも明らかにな