日本統治下の1908年、台湾南部の阿里山の先住民「ツォウ族」に生まれた高一生こと矢多一生（ウォンゲ・ヤタウヨガナ）。戦前の台南師範学校を卒業して教師を務め、日本の植民地統治成功の象徴となったが、戒厳令下の54年、国民党による政治弾圧「白色テロ」で処刑。時代に翻弄（ほんろう）された人生だが、近年再評価が進んでいる。美しい日本語の歌を残したことでも知られる高の生涯を、大航海時代から現代までの内憂外患に揺れ