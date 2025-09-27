FC町田ゼルビアに所属する韓国代表FWオ・セフンの状態について、韓国メディアが懸念を示している。『SPOTV NEWS』は９月26日、「危機的状況だ！イ・ガンインと共に奇跡を起こしたストライカー、ワールドカップの夢が危うい。25試合で２ゴール」と見出しを打った記事を掲載。「低迷は続く。立て直さなければ、ワールドカップの夢は叶わない」と報じた。同メディアは、194センチの体躯を誇る大型ストライカーのキャリアについて