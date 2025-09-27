2026年春のセンバツ出場につながる第78回秋季東海地区高校野球静岡県大会は9月27日、静岡県内2球場で準々決勝4試合を行い、ベスト4が出そろいました。 今夏の代表校聖隷クリストファーは磐田東に完封勝ち、2年連続のセンバツ出場を狙う常葉大菊川は桐陽をコールドで退けました。また、掛川西は延長タイブレークの末、快進撃を続けてきた沼津東を、浜松日体は御殿場西をそれぞれ下し、準決勝に駒を進めました。