「ＤｅＮＡ−巨人」（２７日、横浜スタジアム）ダンス＆ボーカルユニット「ＭＡ５５ＩＶＥＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥ」のＬと鈴木昂秀が試合前セレモニーに登場し、始球式を行った。この日は「宝仙堂の凄十パワーゲーム」として開催。２人は１１代目凄十ナビゲーターを務めており、このたび大役を演じた。ユニホームを着用した２人が現れると、場内は歓声。マウンドにはＬが立ち、鈴木が傍らで見守る中、大きく振りかぶって