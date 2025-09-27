◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２７日・横浜）巨人は２点を追う２回。先頭の４番・岡本が二塁内野安打、５番・岸田が四球で無死一、二塁のチャンスをつくった。続く６番のリチャード内野手が初球でバントの構えを見せてボール球を見送った。プロ通算０犠打の長距離砲がバットを寝かせて球場はどよめいた。阿部監督がサインを出し直すと、２球目からはヒッティングで最終的に三邪飛で走者を進められず。中山は右飛