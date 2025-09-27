◆大相撲秋場所１４日目（２７日、東京・両国国技館）日本相撲協会は２７日、大関・琴桜（佐渡ケ嶽）が１４日目から休場すると発表した。右膝内側側副靱帯（じんたい）損傷と診断され全治３週間の見込み。１３日目は横綱・豊昇龍（立浪）を撃破していたが師匠の佐渡ケ嶽親方（元関脇・琴ノ若）によると「豊昇龍戦で寄ったときに膝が内に入りプチッと音がした。今朝も膝が曲がらずそんきょが厳しかった」と明かした。この日対戦