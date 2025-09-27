◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（２７日・甲子園）阪神・大竹耕太郎投手にアクシデントが起こった。０―０の２回１死。福永の打球が右すね付近を直撃し、一度ベンチ裏で治療を行った。その後、再びマウンドに上がって続投。続く森を二ゴロに打ち取った。才木が２２日・ヤクルト戦（神宮）で右くるぶし付近に打球を受け、村上は２６日・中日戦（甲子園）で右膝付近と右腕付近に、それぞれ打球を受けていた。