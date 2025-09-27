◇インターリーグドジャース3―2マリナーズ（2025年9月26日シアトル）ドジャースの佐々木朗希投手（23）が26日（日本時間27日）、敵地でのマリナーズ戦でメジャー2度目のリリーフ登板を果たした。1回を1安打無失点。ローリーを空振り三振に仕留めるなど、三振も2つ奪った。試合後、バッテリーを組んだベン・ロートベット捕手（28）も佐々木の投球を絶賛した。試合後、ロートベットは2死二塁で今季60本塁打を放っているロ