◇大相撲秋場所14日目（2025年9月27日東京・両国国技館）日本相撲協会は琴桜の休場に伴い、大の里―琴桜戦に懸けられた懸賞52本を取りやめにすると発表した。この取組には「味ひとすじお茶づけ海苔の永谷園」「ハッピーライフタマホーム」などから懸賞が提供されていた。普段は他の取組に掛け替えることが多いが、異例の措置で力士の手取り分となる312万円（52本×6万円）がキャンセルとなった。