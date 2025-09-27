女優の剛力彩芽（33）が27日に自身のインスタグラムを更新。共演した女優との“ほろ酔い旅オフショット”を公開し、反響を呼んでいる。剛力は23日に放送されたBSテレビ東京「地酒で乾杯！ほろ酔い仲良し旅〜信州ローカル線の旅〜」に出演。舞台での共演をきっかけに親交を深めた女優・羽田美智子とともに信州のおいしいお酒で乾杯するロケを行った。今回放送を終え、剛力はロケのオフショットを計10枚アップ。羽田が満面の笑