「阪神−中日」（２７日、甲子園球場）阪神の大竹耕太郎投手が打球を脚に当て、一時ベンチへ下がり治療。大事には至らず、投球を再開したが、ヒヤリとする場面だった。二回、１死から福永の放った痛烈なゴロが右脚のすね付近に当たった。すぐにボールを拾いアウトにしたが、苦悶の表情を浮かべ、駆けつけた安藤投手コーチ、トレーナーとともにベンチへ下がった。再びマウンドへ上がると、スタンドのファンからは拍手。２死か