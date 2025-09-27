琴桜大相撲の東大関琴桜（27）＝本名鎌谷将且、千葉県出身、佐渡ケ嶽部屋＝が秋場所14日目の27日、「右膝内側側副靱帯損傷で全治3週間の見込み」との診断書を日本相撲協会に提出して休場した。13日目に横綱豊昇龍を破って9勝目を挙げた一番で痛めたという。単独首位の1敗で対戦相手の横綱大の里は不戦勝。ただ一人2敗で追う豊昇龍が敗れれば、相撲を取らずに2場所ぶり5度目の優勝が決まる異例の事態となる。琴桜の師匠、佐渡