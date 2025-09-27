熊野本宮大社の「献湯祭」で本殿前の大だるに温泉の湯を注ぎ入れる宿泊施設の代表者ら＝27日午前、和歌山県田辺市和歌山県田辺市の世界遺産、熊野本宮大社で27日、温泉の湯を神前に奉納し自然の恵みに感謝する「献湯祭」が開かれた。熊野本宮温泉郷の宿泊施設代表者らが、朝に泉源からくんだ「一番湯」を本殿前に置かれた大だるに注ぎ、業界の繁栄を祈願した。同温泉郷は、湯の峰、川湯、渡瀬の三つの温泉がある。湯の峰は熊野