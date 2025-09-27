【ソウル共同】スポーツクライミングの世界選手権は27日、ソウルで女子ボルダーが行われ、予選24位以内で争う準決勝で、日本勢は東京五輪銀メダルでパリ五輪代表の野中生萌の9位が最高で、上位8人による決勝進出を逃した。関川愛音（青森・八戸学院光星高）は13位、今季ワールドカップ（W杯）年間総合2位の中村真緒（日新火災）は15位。予選トップだった伊藤ふたば（デンソー岩手）は17位、葛生真白（白鴎大）は23位だった。