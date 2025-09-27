テニス男子のダニエル太郎（３２）が２７日、自身のインスタグラムでモデルの黒田エイミ（３７）との結婚を発表した。また、黒田の大きくなったお腹の写真とともに「新しい家族のメンバーを年末に迎えます」と妊娠も公表した。連名で「結婚しました！それと新しい家族のメンバーを年末に迎えます！新しいチャプター楽しみです！これからもよろしくお願いしますダニエル太郎×黒田エイミＴａｒｏ＆Ｅｉｍｉ」とつづった。