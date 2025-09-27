26日（金）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪が、11月1日（土）、11月2日（日）にAsueアリーナ大阪で開催される第2節で、「特典付き2階ペアシート」を販売することをクラブ公式サイトで発表した。 この試合はサントリーのホーム開幕節に該当する試合となっており、東京グレートベアーズとの対戦が予定されている。「特典付き2階ペア