◇インターリーグドジャース―マリナーズ（2025年9月26日シアトル）ドジャースの佐々木朗希投手（23）が26日（日本時間27日）、敵地でのマリナーズ戦でメジャー2度目のリリーフ登板を果たした。1回を1安打無失点。ローリーを空振り三振に仕留めるなど、三振も2つ奪った。試合後、デーブ・ロバーツ監督（53）も佐々木の投球を絶賛した。試合後、指揮官は「彼の球の質は全く落ちていなかった。むしろアロザレーナにヒット