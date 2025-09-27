「秋季高校野球和歌山大会・準々決勝、近大新宮９−４智弁和歌山」（２７日、紀三井寺公園野球場）智弁和歌山が逆転負けを喫し、来春センバツ出場が絶望的な状況となった。序盤からリードを奪った智弁和歌山だったが、２点リードの八回に一挙８失点を喫して逆転を許した。先頭への四球をきっかけに打者１２人の猛攻を浴びた。九回に１点を返すも届かず、来春センバツ出場の重要な選考資料となる近畿大会への出場を逃した。