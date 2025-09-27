シンガーソングライターの『ユイカ』が、自身最大規模となる東京国際フォーラム ホールAでのワンマンライブ、『ユイカ』LIVE「Sanvitalia」（読み：サンビタリア）を2026年9月21日(月・祝)に開催することが決定した。発表が行われたのは、9月26日に行われた全国Zeppツアーファイナル公演のアンコール内MCにて。チケットは最速先行受付がスタートしている。受付期間は10月13日(月・祝)23:59まで。また、26日には新曲「ローズヒップ