Snow Man・岩本照が主演する10月17日スタートのドラマ『恋する警護24時 season2』（テレビ朝日系／毎週金曜23時15分）より、岩本を中心に白石麻衣、成海璃子らキャスト陣がV字に並ぶポスタービジュアルが解禁。前作に続きSnow Manが主題歌を担当、新曲「悪戯な天使」がドラマを盛り上げる。【写真】Snow Man・岩本照「新たな刺激がたくさんあると思うので楽しみ」主演ドラマ『恋する警護24時 season2』、10月期放送2024年1月