オリオールズ・菅野智之投手（３５）が、先発予定の２７日（日本時間２８日）のヤンキース戦で１週間前の雪辱を果たして自身の今季を締めくくる。２６日（同２７日）は敵地でキャッチボールや短距離ダッシュで最終調整を行い、準備を整えた。前回２０日（同２１日）はスタントンとジャッジに一発を浴び、３回６安打４失点で黒星。４度目の対戦となるヤ軍打線を「メジャーでもトップクラスの打線」としつつ、「抑えられない相手