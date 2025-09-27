◆米大リーグマリナーズ２―３ドジャース（２６日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が２６日（日本時間２７日）、敵地・マリナーズ戦で２度目のリリーフ登板。自身初の中１日で２点リードの７回からマウンドに上がり、１イニングを１安打無失点２奪三振と好投した。先頭の８番クロフォードへの初球は９８・３マイル（約１５８・２キロ）直球でファウル。３球目のスプリットで