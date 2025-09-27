阪神１１Ｒ・シリウスステークス・Ｇ３・馬トク激走馬＝メイプルリッジ去勢、放牧明けで１１か月半ぶりの出走になるキングカメハメハ産駒。休養前は間隔を開けつつ、オープン１着からリステッド２着と久々でも動けるタイプ。帰厩後は順調に時計を重ね、直前のＷコースの走りを見ても、以前より、この馬なりに軽さが出てきたと感じる。阪神は初コースだが、１戦１勝・中山ダートの走りを見る限り、右回り、最後の坂はともに合っ