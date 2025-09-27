◆米大リーグマリナーズ２―３ドジャース（２６日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）前日２５日（日本時間２６日）に敵地・ダイヤモンドバックス戦で４年連続となる地区優勝を決めたドジャースは、２４年ぶりにア・リーグ西地区優勝を決めているマリナーズに快勝して３連勝となった。「１番・指名打者」でフル出場した大谷翔平投手（３１）は４打数１安打で５５号は出ず。佐々木朗希投手（２３）は２点リードの７回