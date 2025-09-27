◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２７日・横浜）負けるか引き分けるかで３位が確定する一戦に、巨人はグリフィン投手が５６日ぶりの復帰戦、来日最多の７勝目を狙って先発。１回にＤｅＮＡに２点を先制された。グリフィンは１回、先頭の蝦名達夫外野手に右前打。桑原将志外野手の三ゴロで１死二塁、筒香嘉智外野手の二塁強襲内野安打で１死一、三塁とされ、ビシエド内野手に中犠飛を打たれ、１点を奪われた。グリフィ