◆大相撲秋場所１４日目（２７日、東京・両国国技館）日本相撲協会は２７日、大関・琴桜（佐渡ケ嶽）が１４日目から休場すると発表した。対戦予定だった横綱・大の里（二所ノ関）が不戦勝となり、結びで豊昇龍が敗れれば大の里の５度目の優勝が決まる。また、琴桜の休場に伴い、大の里戦の懸賞５２本（１本６万円、計３１２万円）は懸け替えはなく、全て取りやめになることも発表された。