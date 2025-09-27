在韓中国大使館が韓国訪問を控えた自国観光客に反中デモに関する格別の注意を呼びかけた。これは韓国が29日から中国人団体観光客（3人以上）に対するノービザ入国制度を施行するのを控えて出てきた措置だ。大使館側は26日、ソーシャルメディアに載せた安全守則で「最近、韓国の一部の地域、特にソウル明洞（ミョンドン）や大林洞（デリムドン）などで中国人を狙ったデモが繰り返し発生している」とし「中国と韓国は双方ともこれに