タレントの東原亜希（42）が26日、「神山まりあchannel」に出演。高校時代のメークやファッションについて語る場面があった。この日は女性誌「VERY」で共に活躍したモデル・神山まりあと共演。神山が持参したスクールバッグの中身をもとに、平成制服カルチャーを振り返った。紙パックのリプトン、ガラケー、たまごっちなどの懐かしのアイテムが紹介され、東原は大興奮。女子高校生の間で大流行したルーズソックスも履いたと