【ソウル共同】国際パラリンピック委員会（IPC）は、共同通信の取材に対し、ロシアとベラルーシの国内パラリンピック委員会の資格停止処分解除に伴い、両国勢はミラノ・コルティナ冬季パラの出場が可能になったと明らかにした。