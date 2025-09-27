女優筧美和子（31）が27日、初主演映画「オオムタアツシの青春」（瀬木直貴監督）公開記念舞台あいさつを行った。映画初主演に「光栄です」と感激。今年3月に一般男性と結婚してばかりで、「ちょっと恥ずかしいんですが、夫が今回の映画を楽しみにしていた。きょうの舞台あいさつも『一大イベントだから絶対満席にしたい』と言って自分の友達に声かけて、その時いた焼き鳥屋さんの店員さんたちも巻き込んで。すごく愛を感じました