食物の成分が消化酵素によって分解され、吸収できるものへと変化させていくことを消化といい、食物はさまざまな感覚器官と運動器官の協調によって体内に送られます。この消化の働きを効率よく消化を進ませるためには、おいしく、楽しく、よく噛みながら、味わって食べることが大切です。消化には食欲が大きく関わっており、食欲がわくと体内の消化液の分泌につながります。食欲は食物の見た目や香り、食事をする雰囲気、また料理を