読売旅行は、首都圏発着大阪・関西万博0泊3日夜行バスツアーを追加設定した。東京駅丸の内鍛冶橋駐車場発着の0泊3日間で、往復ともに夜行バスを利用する。1日目の夜に出発し、車中泊。2日目には大阪・関西万博に西ゲートから午前10時に入場する。午後10時半に出発し、3日目の早朝に帰着する。バスは途中サービスエリアなどで休憩する。10月10日〜12日の出発限定。旅行代金は大人45,990円。大阪・関西万博の入場券も付く。10月10日