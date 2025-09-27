今年の夏、電気代が高くなって驚いたという声が多く聞かれました。近年はエアコンの使用が増えただけでなく、電気料金そのものが上がっていることも影響しています。 電気代の高騰には社会的な要因があり、家計にとって避けがたい部分もありますが、家庭でできる工夫もあります。その一つが、エアコンのフィルターや室外機の掃除です。 本記事では、電気料金が上がった背景と、掃除による節電効果について解説しま