日本代表MF鎌田大地が所属するイングランド1部クリスタル・パレス。鷲のエンブレムを持つこのクラブは今季、2つの「イーグル・ユニフォーム」を発表した。ここでは、クラシックなデザインが魅力的な“イーグル・ホワイト”を紹介したい。Crystal Palace 2025-26 Macron “Eagle White”クリスタル・パレス 2025-26 Macron イーグル・ホワイト ユニフォームホワイトを基調に、クラブの公式カラーであるレッドとブルーのストライプを