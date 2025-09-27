ナエくまさんは、飲食店でアルバイトをしています。常連客・問句さんは、あるお客さまを目の敵にし、お店にクレームを入れます。さらに、問句さんがそのお客さまをしつこくにらみ続けた結果、ついにトラブルが発生。「警察を呼んで！」と言われ…。理不尽なクレーマーと遭遇した体験談、ナエくま(@naekuma358)さんが描く、『この2人、接点ゼロです』をダイジェスト版でごらんください。 ©naekuma358