◆テニス▽木下グループ・ジャパン・オープン第４日（２７日、東京・有明コロシアムおよび有明テニスの森公園）７日に閉幕した全米で、車いすテニスシングルス史上３人目のゴールデンスラム（４大大会全制覇とパラリンピック金メダル）の快挙を達成した世界王者の小田凱人（東海理化）が、凱旋試合の男子シングルス１回戦で、世界ランキング４８位の城（たち）智哉（森六）に６−０、６−０のわずか５０分、１７ポイントしか落