この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。 目でヘルプミーを訴えてる？かわいすぎる大型犬の姿に7万いいね 球磨-Kuma(@NedmJIZhz5pa2vc)さんの投稿です。愛犬の豊かな表情や無邪気な姿を見ていると、とても癒やされますよね。時には「どうしてそんなことす