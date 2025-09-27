◇第50回社会人野球日本選手権大会近畿地区最終予選代表決定戦三菱重工West 5―1 ミキハウス（2025年9月27日淡路佐野運動公園第一野球場）社会人野球日本選手権近畿地区最終予選の代表決定戦が27日、淡路佐野運動公園第一野球場で行われ、三菱重工Westがミキハウスを下し、8大会連続29回目の本大会出場を決めた。先発した最速150キロ右腕の鷲尾昂哉投手（25）が8三振を奪い、7回を3安打1失点。8回には代打・湯口郁実外野手