クラシック音楽を香りに昇華するフレグランスメゾン「La Nuit parfum（ラニュイ パルファン）」が、新作オードパルファン2種を発表します。テーマはショパンの《ピアノ協奏曲第1番》とラヴェルの《ラ・ヴァルス》。10月8日から伊勢丹新宿店「サロン ド パルファン 2025」にて先行発売され、ショパンの香水に合わせた限定チョコレートも登場。音楽、香り、味覚が交わるラグジュアリーな体験をお届け。 シ