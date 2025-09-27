岐阜県高山市で、特産のナツメの収穫が始まりました。 【写真を見る】秋の味覚「ナツメ」の収獲始まる甘露煮の食材として人気岐阜・高山市 ナツメは中国原産の甘酸っぱい木の実で、主に甘露煮に使われます。高山市国府町の野村農園では、約3センチの大きさに育った実を、枝ごと収穫していました。 この農園では、ナツメの収穫量が、多い年で約200キログラムありますが、今年は猛暑の影響で、半分ほどに落ち込む可能性がある