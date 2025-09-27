女優の志田未来（32）が27日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。ディズニーの人気キャラ・ベイマックスを模した顔文字を添えてた志田。東京ディズニーランドでベイマックスになりきったショットを公開した。この投稿にファンからは「そのメガネ違和感しかないww」「ラーメン鈴の木のマスターみたい！」「ベイマックスになる人初めて見た」「ベイマックスより指の本数が多い」「目よりレンズのが小さい」